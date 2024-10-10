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США оценили сроки операции ВСУ в Курской области

Источник:
Bloomberg
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ВСУ могут сохранять контроль над захваченными территориями в Курской области по крайней мере несколько месяцев, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз высокопоставленных американских чиновников.

Отмечается, что украинские военные имеют более стабильные поставки артиллерийских боеприпасов после месяцев дефицита, что стало возможно благодаря союзникам Киева, в частности помощи США и Франции и инициативе Чехии по передаче снарядов.

Власти Украины рассчитывают, что ситуацию в российском регионе можно использовать «в качестве разменной монеты» на будущих переговорах с Россией. Для этого они продолжают перебрасывать в Курскую область новые силы.

Президент Владимир Зеленский ранее называл целью ВСУ в Курской области «создание буферной зоны», а в начале сентября заявил, что украинские войска намерены удерживать захваченные территории в течение «неопределенного срока».

Российский лидер Владимир Путин заявлял, что атака Киева на Курскую область — масштабная провокация, и пообещал, что власти и военные «сделают все, чтобы восстановилась нормальная жизнь» в приграничных регионах.

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Оборона #Конфликты #Мир
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