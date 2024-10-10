Иранский автопром снова решил захватить Россию

Обновленный иранский седан Iran Khodro Tara представили на выставке CarX-2024, автомобиль должен получить ОТТС и начать продажи, в перспективе — организовать крупноузловую сборку, сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«На дилерской конференции CAR-X представили седан Tara. Уже в очередной раз. Но теперь импортер близок к оформлению ОТТС. До конца года должны получить», — написал Кадаков в телеграм-канале.

Tara — это компактный седан, аналог Peugeot 301. Комплектуется бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 113 лошадиных сил, коробка передач — шестиступенчатый «автомат» или «механика».

По оценке Кадакова, Tara будет стоить 2–2,2 миллиона рублей, хотя полтора года назад модель стоила 1,5–1,6 миллиона рублей

Иранцы ищут площадки для сборочного производства. Рассматривают несколько вариантов. Если начнут, то с крупноузловой сборки.

Iran Khodro Tara показывали еще два года назад на выставке MIMS-2022, продажи собиралась начать в 2023 году. Машины Iran Khodro уже продавались в России около 20 лет назад — это был седан Samand.

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