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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Положение Украины оценили простой фразой

Источник:
Sibnet.ru
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США больше не будут заниматься Украиной, поскольку их внимание будет переориентировано на Ближний Восток, заявил советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале в YouTube.

«Соединенные Штаты занимаются теперь только Израилем, Ираном, Ливаном и Ближним Востоком, все, их уже вопрос Украины не интересует», — сказал Соскин, оценивая новый американский курс.

Из-за переориентации США на Ближний Восток Киев не получит разрешения бить западным оружием вглубь российской территории. Оценивая положение Украины, Соскин констатировал, что «Зеленскому наступают кранты».

В настоящее время кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис ставят под сомнение дальнейшую помощь Зеленскому. Из-за этого энтузиазм глобального Запада относительно военной поддержки Украины начинает угасать.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

olegsbeglov

А наличие 18 летнего родственничка на посту министра ничего не позорит?

physx

Так это мелочи, скажет Байден, надо помогать Украине☝️😁

Nik3316

"Многие обратили внимание на количество свободного пространства для ног на заднем ряду, отметил представитель...

pepelmetal

Ай молодцы, 26 числа выезжаю, парням ещё партию квадриков повезу