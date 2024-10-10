Положение Украины оценили простой фразой

США больше не будут заниматься Украиной, поскольку их внимание будет переориентировано на Ближний Восток, заявил советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале в YouTube.

«Соединенные Штаты занимаются теперь только Израилем, Ираном, Ливаном и Ближним Востоком, все, их уже вопрос Украины не интересует», — сказал Соскин, оценивая новый американский курс.

Из-за переориентации США на Ближний Восток Киев не получит разрешения бить западным оружием вглубь российской территории. Оценивая положение Украины, Соскин констатировал, что «Зеленскому наступают кранты».

В настоящее время кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис ставят под сомнение дальнейшую помощь Зеленскому. Из-за этого энтузиазм глобального Запада относительно военной поддержки Украины начинает угасать.