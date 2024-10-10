Путин «проверил» костюм губернатора

Президент России Владимир Путин поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, из какой ткани сшит его костюм, во время церемонии запуска по видеосвязи ткацко-отделочного производства полного цикла в регионе.

«Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?» — спросил Путин.

Губернатор заверил, отодвинув край пиджака, что несмотря на отсутствие бирки, костюм — российского производства и сшит из отечественной ткани.

«К этому нужно стремиться — чтобы мы с удовольствием одевали и пользовались тем, что нас окружает, отечественного производства. И чтобы это было самого высокого качества», — подчеркнул президент.

До этого директор ткацкой фабрики Надежда Аверина сказала, что задача предприятия — выпускать настолько качественные ткани, чтобы ими был обит даже стул, на котором сидит глава государства.