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Rutube запустил функцию донатов

Источник:
Sibnet.ru
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Видеохостинг Rutube внедрил функцию донатов для блогеров, они доступны в веб-версии во время прямых трансляций. Чтобы подключить эту опцию, блогеру надо войти в настройки конкретного эфира и отметить соответствующий пункт.

«В настройках каждого эфира есть баннер с информацией о новой функции и ссылкой, ведущей в раздел с виртуальным кошельком. Его нужно подключить, чтобы иметь возможность получения денежного вознаграждения от зрителей», — сообщает пресс-служба платформы.

Главная особенность кошелька — ежедневные выплаты при накоплении минимального порога в размере всего 51 рубля. При этом до недавнего времени видеохостинг позволял поощрять любимых авторов только при помощи сторонних сервисов.

Пользователи могут отправлять деньги понравившимся блогерам с помощью банковской карты, номера мобильного телефона или системы быстрых платежей. Выводить деньги можно через виртуальный кошелек.

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olegsbeglov

А наличие 18 летнего родственничка на посту министра ничего не позорит?

physx

Так это мелочи, скажет Байден, надо помогать Украине☝️😁

Nik3316

"Многие обратили внимание на количество свободного пространства для ног на заднем ряду, отметил представитель...

pepelmetal

Ай молодцы, 26 числа выезжаю, парням ещё партию квадриков повезу