Rutube запустил функцию донатов

Видеохостинг Rutube внедрил функцию донатов для блогеров, они доступны в веб-версии во время прямых трансляций. Чтобы подключить эту опцию, блогеру надо войти в настройки конкретного эфира и отметить соответствующий пункт.

«В настройках каждого эфира есть баннер с информацией о новой функции и ссылкой, ведущей в раздел с виртуальным кошельком. Его нужно подключить, чтобы иметь возможность получения денежного вознаграждения от зрителей», — сообщает пресс-служба платформы.

Главная особенность кошелька — ежедневные выплаты при накоплении минимального порога в размере всего 51 рубля. При этом до недавнего времени видеохостинг позволял поощрять любимых авторов только при помощи сторонних сервисов.

Пользователи могут отправлять деньги понравившимся блогерам с помощью банковской карты, номера мобильного телефона или системы быстрых платежей. Выводить деньги можно через виртуальный кошелек.