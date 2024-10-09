Россиянам предсказали двукратное подорожание мандаринов

Зимой 2024 года мандарины в России двукратно подорожают, спрогнозировала глава Ягодного союза Ирина Козий.

Стоимость фруктов будет расти из-за сложностей с логистикой и проведением трансграничных платежей, пояснила эксперт. По ее словам, ожидать в этом году традиционной декабрьской скидки на мандарины не стоит, передает НСН.

Козий уточнила, что обычно снижение цен на мандарины между октябрем и декабрем составляет порядка 20%. Но из-за проблем с логистикой, падения рубля и усложнения международных платежей поставщики будут вынуждены поднимать стоимость популярных цитрусовых.

Главным поставщиком мандаринов на российский рынок является Турция — на ее долю приходится более 50% всего импорта. Другие страны, среди которых Абхазия, Египет, Пакистан, поставляют относительно небольшие объемы.