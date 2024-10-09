Армия России развила наступление в Курской области

Российская армия развила наступление в Курской области, военным удалось вернуть контроль над хутором Покровский и деревней Новая Сорочина, сообщается в сводке Минобороны.

«Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский»,— говорится в сообщении ведомства.

Последний раз Минобороны сообщало об успехах в Курской области три недели назад. Отмечается, что части группы «Север» вели бои с ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.

Также были отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Плехово и Русское Поречное. Одновременно фронтовая авиация при поддержке ракетных войск нанесла удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа. На середину августа под их контролем оказались 28 населенных пунктов, сообщал губернатор региона Алексей Смирнов в докладе президенту Владимиру Путину.