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Армия России развила наступление в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия развила наступление в Курской области, военным удалось вернуть контроль над хутором Покровский и деревней Новая Сорочина, сообщается в сводке Минобороны.

«Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский»,— говорится в сообщении ведомства.

Последний раз Минобороны сообщало об успехах в Курской области три недели назад. Отмечается, что части группы «Север» вели бои с ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.

Также были отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Плехово и Русское Поречное. Одновременно фронтовая авиация при поддержке ракетных войск нанесла удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа. На середину августа под их контролем оказались 28 населенных пунктов, сообщал губернатор региона Алексей Смирнов в докладе президенту Владимиру Путину.

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olegsbeglov

А наличие 18 летнего родственничка на посту министра ничего не позорит?

Посетитель

Дык, поздно пить Боржоми. Надо и законы принимать и иностранцев в шею гнать)

Egorka72

"Чует кошка чью мясу съела..." - русская народная мудрость.

Удавиков

мда, политикум всё глупее и глупее