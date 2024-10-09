Надвигающийся на США ураган станет самым разрушительным в истории

Надвигающийся на юго-восточное побережье Соединенных Штатов ураган «Милтон» станет самым разрушительным за всю историю наблюдений, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По оценкам ученых, «Милтон» будет мощнее урагана «Катрина» 2005 года, который на сегодня является самым разрушительным в истории США. Федеральные власти уже объявили во Флориде режим чрезвычайной ситуации.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США ранее сообщил, что «Милтон», который движется в южной части Мексиканского залива, усилился до пятой категории по шкале Саффира — Симпсона.

При этом зафиксированная скорость ветра достигает 80 метров в секунду, тогда как максимальная на данный момент пятая категория ураганов предусматривает порывы ветра скоростью до 70 метров в секунду. Метеорологи уже предложили ввести для таких ураганов шестую категорию.

Ожидается, что «Милтон» подойдет к побережью штата в первой половине дня 10 октября. По расчетам экспертов, он принесет на западное побережье Флориды разрушительные волны, высота которых превысит пять метров.

Власти Флориды рекомендовали почти 6 миллионам жителей штата покинуть дома и эвакуироваться. Начавшиеся эвакуационные мероприятия стали одними из самых масштабных в истории штата.