НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Надвигающийся на США ураган станет самым разрушительным в истории

Источник:
РИА Новости
370 2

Надвигающийся на юго-восточное побережье Соединенных Штатов ураган «Милтон» станет самым разрушительным за всю историю наблюдений, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По оценкам ученых, «Милтон» будет мощнее урагана «Катрина» 2005 года, который на сегодня является самым разрушительным в истории США. Федеральные власти уже объявили во Флориде режим чрезвычайной ситуации.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США ранее сообщил, что «Милтон», который движется в южной части Мексиканского залива, усилился до пятой категории по шкале Саффира — Симпсона.

При этом зафиксированная скорость ветра достигает 80 метров в секунду, тогда как максимальная на данный момент пятая категория ураганов предусматривает порывы ветра скоростью до 70 метров в секунду. Метеорологи уже предложили ввести для таких ураганов шестую категорию.

Ожидается, что «Милтон» подойдет к побережью штата в первой половине дня 10 октября. По расчетам экспертов, он принесет на западное побережье Флориды разрушительные волны, высота которых превысит пять метров.

Власти Флориды рекомендовали почти 6 миллионам жителей штата покинуть дома и эвакуироваться. Начавшиеся эвакуационные мероприятия стали одними из самых масштабных в истории штата.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Землетрясение произошло на Байкале
Землетрясение зафиксировали в Новосибирской области
Шаманы в Туве провели обряд вызова дождя из-за страшных пожаров
Поезд в Бурятии проехал сквозь лесной пожар. ВИДЕО
смотреть все
ЧП #Стихии
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ракета «Искандер» уничтожила 12 бронемашин ВСУ. ВИДЕО
Немцев расстроили горящие на Украине БМП Marder и танки Leopard
Путина поздравили с днем рождения в Киеве
Эксперты объяснили резкое подорожание сливочного масла
Обсуждение (2)
Картина дня
Армия России развила наступление в Курской области
Байден обматерил Обаму за политику по Украине
Надвигающийся на США ураган станет самым разрушительным в истории
Вице-президент АвтоВАЗа сравнил Lada Aura с Hongqi
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
58
Лукашенко размялся с топором перед встречей с Путиным
49
Ракета «Искандер» уничтожила 12 бронемашин ВСУ. ВИДЕО
27
Путина поздравили с днем рождения в Киеве
26
Харрис просила Зеленского найти себе преемника
21
Рэперы из Нигера поздравили Путина песней