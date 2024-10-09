ФСБ сорвала теракт в здании управления МВД

Спецслужбы предотвратили теракт в здании управления МВД по Смоленской области, сообщает региональный главк ФСБ.

Мужчина пытался пронести в здание самодельное взрывное устройство. При задержании он пострадал, контузии также получили двое полицейских. Против 30-летнего россиянина возбудили уголовное дело.

Известно, что подрывник — житель Тверской области. Этот регион граничит со Смоленской областью. Пронести бомбу мужчина пытался под видом папки с документами. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

По данным Национального антитеррористического комитета на середину августа, с начала года в России предотвратили 110 терактов, задержали более 1050 причастных к террористической деятельности и пресекли деятельность 45 террористических ячеек.