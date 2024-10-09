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Байден обматерил Обаму за политику по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден нецензурно отзывался об экс-президенте США Бараке Обаме, такое утверждение содержится в новой книге-расследовании журналиста Боба Вудворда «Война».

В частности, он нецензурно оценивал реакцию Обамы на присоединение Крыма, пишет Assosiated Press. Байден в разговоре с близким другом отмечал, что Обама никогда не воспринимал Путина серьезно.

Вудворд также пишет, что американский президент недавно также «разразился тирадой» в адрес Нетаньяху, назвав его «сукиным сыном» и «плохим парнем». Байден обвинил израильского премьера в том, что тот постоянно врет.

Американский лидер сказал ему, что это невозможно и угрожал приостановить поставку наступательного оружия США. При этом угрозы были высказаны в частном порядке, официально Байден демонстрировал Нетаньяху доброжелательность.

Обама занимал пост президента США два срока — с 2009 по 2017 год, Байден в это время был вице-президентом.

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Политика #Мир
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olegsbeglov

А наличие 18 летнего родственничка на посту министра ничего не позорит?

Посетитель

Дык, поздно пить Боржоми. Надо и законы принимать и иностранцев в шею гнать)

Egorka72

"Чует кошка чью мясу съела..." - русская народная мудрость.

Удавиков

мда, политикум всё глупее и глупее