Байден обматерил Обаму за политику по Украине

Президент США Джо Байден нецензурно отзывался об экс-президенте США Бараке Обаме, такое утверждение содержится в новой книге-расследовании журналиста Боба Вудворда «Война».

В частности, он нецензурно оценивал реакцию Обамы на присоединение Крыма, пишет Assosiated Press. Байден в разговоре с близким другом отмечал, что Обама никогда не воспринимал Путина серьезно.

Вудворд также пишет, что американский президент недавно также «разразился тирадой» в адрес Нетаньяху, назвав его «сукиным сыном» и «плохим парнем». Байден обвинил израильского премьера в том, что тот постоянно врет.

Американский лидер сказал ему, что это невозможно и угрожал приостановить поставку наступательного оружия США. При этом угрозы были высказаны в частном порядке, официально Байден демонстрировал Нетаньяху доброжелательность.

Обама занимал пост президента США два срока — с 2009 по 2017 год, Байден в это время был вице-президентом.