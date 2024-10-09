НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Обиженная на коллег Ивлеева вернется с новым форматом

Источник:
Sibnet.ru
391 0
Фото: © телеграм-канал Анастасии Ивлеевой

Блогер Настя Ивлеева прокомментировала свое скорое возвращение в медиапространство. Она заявила, что ее поклонников ждет непривычный формат.

После «голой» вечеринки, творческая отмена Ивлеевой затянулась почти на год. Блогер после извинений за неуместное веселье во времена СВО ушла из медиа-пространства, изредка появляясь с комментариями на важные социальные темы.

Ивлеева написала в телеграм-канале, что за время творческого отпуска к ней обращались разные команды и холдинги с предложением о сотрудничестве. Но ее бывшие коллеги «не проявили никакого (адекватного) интереса».

Блогер заявила, что уже нашла себе новых коллег и готовится выйти в медиапространство в совершенно новом формате.

«Пара слов про команду: она действительно новая и она крутая! Предлагаю меньше слов, больше дела! В ближайшее время поделюсь с вами чем-то новым, интересным, захватывающим», — пообещала она.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Самый громкий скандал США: за что арестовали музыканта P. Diddy
Муцениеце пожаловалась на жестокие манипуляции Прилучного
Незаконная пара образовалась в шоу «Звезды в Джунглях»
Красавица из Чувашии выиграла конкурс «Мисс Россия — 2024»
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ракета «Искандер» уничтожила 12 бронемашин ВСУ. ВИДЕО
Немцев расстроили горящие на Украине БМП Marder и танки Leopard
Путина поздравили с днем рождения в Киеве
Эксперты объяснили резкое подорожание сливочного масла
Обсуждение (0)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Топ комментариев

olegsbeglov

А наличие 18 летнего родственничка на посту министра ничего не позорит?

Посетитель

Дык, поздно пить Боржоми. Надо и законы принимать и иностранцев в шею гнать)

Egorka72

"Чует кошка чью мясу съела..." - русская народная мудрость.

Удавиков

мда, политикум всё глупее и глупее