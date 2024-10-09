Обиженная на коллег Ивлеева вернется с новым форматом

Блогер Настя Ивлеева прокомментировала свое скорое возвращение в медиапространство. Она заявила, что ее поклонников ждет непривычный формат.

После «голой» вечеринки, творческая отмена Ивлеевой затянулась почти на год. Блогер после извинений за неуместное веселье во времена СВО ушла из медиа-пространства, изредка появляясь с комментариями на важные социальные темы.

Ивлеева написала в телеграм-канале, что за время творческого отпуска к ней обращались разные команды и холдинги с предложением о сотрудничестве. Но ее бывшие коллеги «не проявили никакого (адекватного) интереса».

Блогер заявила, что уже нашла себе новых коллег и готовится выйти в медиапространство в совершенно новом формате.

«Пара слов про команду: она действительно новая и она крутая! Предлагаю меньше слов, больше дела! В ближайшее время поделюсь с вами чем-то новым, интересным, захватывающим», — пообещала она.