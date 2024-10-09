Лукашенко дали высшую награду России

Президент Владимир Путин вручил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко высший государственный орден России — орден Святого апостола Андрея Первозванного, сообщается на сайте Кремля.

Торжественная церемония прошла в Андреевском зале Кремля. Путин возложил на плечи Лукашенко орденскую цепь, после чего крепко пожал ему руку, следует из видео церемонии. Затем лидеры тепло обнялись.

Путин подписал указ о награждении Лукашенко 30 августа. В этот день белорусский лидер отметил 70-летний юбилей. Церемонии предшествовали двусторонние российско-белорусские переговоры.

В указе уточняется, что президент Белоруссии награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства, укрепление дружбы братских народов и личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства.