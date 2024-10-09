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Discord прокомментировал блокировку в России

Источник:
Sibnet.ru
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Команда Discord осведомлена о проблемах, с которыми сталкиваются пользователи в России и Турции, и активно ищет способы их устранения, сообщается в блоге платформы.

Сервис Discord стал недоступен для пользователей из России с 8 октября, Роскомнадзор заблокировал его из-за нарушений требований законодательства страны. Блокировка направлена на обеспечение безопасности российских пользователей.

Кроме этого, 8 октября 2024 года власти Турции также заблокировали Discord, обвинив платформу в распространении запрещенной информации, включая контент с насилием и непристойного содержания.

Discord — бесплатный мессенджер, позволяющий общаться в голосовых, текстовых и видеочатах. Изначально его создавали для геймеров, однако сейчас Discord используют в разных целях — например, для обучения и работы.

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Посетитель

Дык, поздно пить Боржоми. Надо и законы принимать и иностранцев в шею гнать)

Egorka72

"Чует кошка чью мясу съела..." - русская народная мудрость.

olegsbeglov

А наличие 18 летнего родственничка на посту министра ничего не позорит?

Удавиков

мда, политикум всё глупее и глупее