Discord прокомментировал блокировку в России

Команда Discord осведомлена о проблемах, с которыми сталкиваются пользователи в России и Турции, и активно ищет способы их устранения, сообщается в блоге платформы.

Сервис Discord стал недоступен для пользователей из России с 8 октября, Роскомнадзор заблокировал его из-за нарушений требований законодательства страны. Блокировка направлена на обеспечение безопасности российских пользователей.

Кроме этого, 8 октября 2024 года власти Турции также заблокировали Discord, обвинив платформу в распространении запрещенной информации, включая контент с насилием и непристойного содержания.

Discord — бесплатный мессенджер, позволяющий общаться в голосовых, текстовых и видеочатах. Изначально его создавали для геймеров, однако сейчас Discord используют в разных целях — например, для обучения и работы.