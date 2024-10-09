MediaTek представил самый мощный процессор для Android-смартфонов

Компания MediaTek официально представила Dimensity 9400 — флагманскую однокристальную платформу нового поколения. Чип на данный момент считается самым мощным процессором для Android-смартфонов.

MediaTek Dimensity 9400 производится с использованием улучшенного 3-нм техпроцесса. По оценке разработчиков, это обеспечивает рост его энергоэффективности на 40% в сравнении с предшественником — моделью Dimensity 9300.

Процессор включает в себя одно ядро Arm Cortex-X925 с тактовой частотой 3,65 ГГц, три Cortex-X4 и четыре Cortex-A720. Также чип оснащен 12-ядерным графическим процессором Arm Immortalis-G925 с увеличенным объемом кеша и повышенной производительностью при трассировке лучей.

Встроенный нейропроцессор собственной разработки MediaTek поддерживает локальное обучение легких моделей и предлагает повышенную на 80% производительность обработки запросов большими языковыми моделями.

Новый чип поддерживает сверхбыструю оперативную память LPDDR5X-10667, а также флеш-накопители UFS 4.0. Встроенный 5G-модем обеспечит скорость до 7 Гбит/с, а модуль Wi-Fi 7 — до 7,3 Гбит/с.

За работу с камерами отвечает отдельный процессор Imagiq 1090, поддерживающий съемку видео в 8К при 60 FPS, продолжительную съемку видео 4K при 60 FPS, а также 100-кратный зум с улучшением картинки.