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Россиянка впервые в истории покорила 14 высочайших гор

Источник:
Sibnet.ru
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Алина Пекова
Алина Пекова
Фото: © vk.com/id838016172

Алина Пекова первой среди россиян покорила 14 высочайших гор мира, сообщается в официальных соцсетях организатора экспедиции Seven Summits Treks.

31-летняя россиянка последней из списка покорила гору Шишабангма (8 027 метров) в Гималаях. При этом отмечается, что участникам восхождения еще предстоит спуститься в базовый лагерь.

Ранее она взошла на Эверест (8 848 метров), Канченджангу (8 586), Лхоцзе (8 516), Макалу (8 485), Чо-Ойю (8 201), Дхаулагири (8 167), Манаслу (8 156), Нанга-Парбат (8 126), Аннапурна (8 091), а также Чогори (8 614), Гашербрум I (8 080), Гашербрум II (8 035), Броуд-Пик (8 051).

Пекова совершила первое восхождение на восьмитысячник в апреле 2023 года. За шесть месяцев она покорила сразу 11 восьмитысячников, что является рекордом России. До россиянки всего три женщины взбирались на все 14 высочайших вершин планеты.

Восхождение на 14 восьмитысячников — одно из наиболее престижных достижений в высотном альпинизме. Десять самых высоких гор расположены в Гималаях, еще четыре находятся в горном массиве Каракорум.

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