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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Вице-президент АвтоВАЗа сравнил Lada Aura с Hongqi

Источник:
Sibnet.ru
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Новую Lada Aura следует сравнивать с китайским премиальным седаном Hongqi H5, а не с Toyota Camry, заявил вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костормин.

«С Lada Aura мы выходим в новый для нас класс. Да, изначально мы сравнивали эту машину с Toyota Camry, но сейчас я бы ее сравнил с Hongqi H5», — сказал Костормин в интервью «Российской газете».

Lada Aura создавалась в расчете на чиновников и таксистов, но сейчас ей заинтересовались и частные клиенты. Многие обратили внимание на количество свободного пространства для ног на заднем ряду, отметил представитель АвтоВАЗа.

В следующем году компания планирует предложить автомобиль с различными версиями задних сидений, включая электрические. Возможно, добавят различные полезные опции, например, специальный держатель для планшета. Цена Lada Aura будет начинаться от 2,6 миллиона рублей.

Hongqi H5 — пятиметровый седан бизнес-класса, оснащенный двухлитровым турбомотором мощностью 218 лошадиных сил, его стоимость — от 4,8 миллиона рублей.

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Посетитель

Дык, поздно пить Боржоми. Надо и законы принимать и иностранцев в шею гнать)

Egorka72

"Чует кошка чью мясу съела..." - русская народная мудрость.

olegsbeglov

А наличие 18 летнего родственничка на посту министра ничего не позорит?

Удавиков

мда, политикум всё глупее и глупее