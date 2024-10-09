Вице-президент АвтоВАЗа сравнил Lada Aura с Hongqi

Новую Lada Aura следует сравнивать с китайским премиальным седаном Hongqi H5, а не с Toyota Camry, заявил вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костормин.

«С Lada Aura мы выходим в новый для нас класс. Да, изначально мы сравнивали эту машину с Toyota Camry, но сейчас я бы ее сравнил с Hongqi H5», — сказал Костормин в интервью «Российской газете».

Lada Aura создавалась в расчете на чиновников и таксистов, но сейчас ей заинтересовались и частные клиенты. Многие обратили внимание на количество свободного пространства для ног на заднем ряду, отметил представитель АвтоВАЗа.

В следующем году компания планирует предложить автомобиль с различными версиями задних сидений, включая электрические. Возможно, добавят различные полезные опции, например, специальный держатель для планшета. Цена Lada Aura будет начинаться от 2,6 миллиона рублей.

Hongqi H5 — пятиметровый седан бизнес-класса, оснащенный двухлитровым турбомотором мощностью 218 лошадиных сил, его стоимость — от 4,8 миллиона рублей.