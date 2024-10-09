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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Источник:
Sibnet.ru
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Нобелевскую премию по химии за 2024 год присудили американцу Дэвиду Бейкеру и британцам Демису Хассабису и Джону Джамперу за работы в области белковых молекул, сообщается на сайте Нобелевского комитета

«Дэвид Бейкер преуспел почти в невозможном — создании совершенно новых видов белков. Демис Хассабис и Джон Джампер разработали модель ИИ для решения 50-летней проблемы — предсказания сложных структур белков», — говорится в пресс-релизе организации.

Хассабис и Джампер работают в компании Google DeepMind. В 2020 году они представили модель ИИ под названием AlphaFold2. Она предсказала структуру практически всех 200 миллионов белков, идентифицированных учеными.

Отмечается, что благодаря AlphaFold2 исследователи могут лучше понимать антибиотикорезистентность и создавать изображения ферментов, которые способны разлагать пластик.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по химии стали американец франко-тунисского происхождения Мунги Бавенди, американец Луиc Брюс и россиянин Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек.

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Посетитель

Дык, поздно пить Боржоми. Надо и законы принимать и иностранцев в шею гнать)

Egorka72

"Чует кошка чью мясу съела..." - русская народная мудрость.

olegsbeglov

А наличие 18 летнего родственничка на посту министра ничего не позорит?

Удавиков

мда, политикум всё глупее и глупее