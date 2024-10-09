«Красные флаги», предупреждающие о насилии в паре

Канадские исследователи составили список «красных флагов», предсказывающих физическое, психологическое и сексуальное насилие.

Сотрудники Университета Западного Онтарио в Канаде составили опросники, чтобы дифференцировать оскорбительное и не оскорбительное поведение, а затем применили машинное обучение для обнаружения факторов, прогнозирующих насилие в поперечном разрезе и с течением времени. Результаты опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science.

В итоге получился перечень сигналов о насилии в будущем, которые люди могут наблюдать и идентифицировать на ранних стадиях отношений.

Список «красных флагов» в отношениях:

— «Мой партнер вел себя высокомерно»;

— «Мы с партнером разошлись во мнениях о чем-то, касающегося сексуальности»;

— «Мы с партнером занимались сексом, хотя я была не в настроении»;

— «Мой партнер создал некомфортную ситуацию на публике»;

— «Мой партнер проигнорировал мои доводы, потому что не был с ними согласен»;

— «Мой партнер негативно отреагировал, когда я отказала ему в том, что он хотел»;

— «Мой партнер возмутился, когда его расспрашивали о том, как он ко мне относится».

С физическим или сексуальным насилием сталкивается каждая третья женщина в мире. Раз в 11 минут одна из жертв такого поведения погибает.