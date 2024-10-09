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Обнаружены следы климатической катастрофы на Марсе

Источник:
Sibnet.ru
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Марсоход Curiosity в ходе изучения пород в кратере Гейл обнаружил свидетельства древней климатической катастрофы, после которого Красная планета стала непригодной для жизни.

Ученые считают, что в древности Марс обладал поверхностной водой, влажным и теплым умеренным климатом, что создавало на нем условия, потенциально пригодные для жизни. Однако благоприятный марсианский климат по неизвестной причине резко изменился.

В ходе нового исследования Curiosity применил установленные на его борту приборы для измерения изотопного состава богатых углеродом минералов — карбонатов, найденных в кратере Гейла, говорится в статье исследователей, опубликованной Phys.org.

Оказалось, что изотопные значения этих карбонатов указывают на экстремальные объемы испарения. Это позволяет предположить, что карбонаты образовались в климате, который мог поддерживать только транзитную жидкую воду.

Ученые предложили два потенциальных варианта формирования карбонатов из кратера. В первом они образуются в рамках чередующихся периодов засухи и увлажнения. Согласно второму сценарию, карбонаты могли образоваться в очень соленой воде в холодных условиях.

Результаты нового исследования изотопов из образцов горных пород дополняют данные о резком изменении климата на Марсе. Однако причины климатической катастрофы на планете пока остаются загадкой.

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Посетитель

Дык, поздно пить Боржоми. Надо и законы принимать и иностранцев в шею гнать)

Egorka72

"Чует кошка чью мясу съела..." - русская народная мудрость.

olegsbeglov

А наличие 18 летнего родственничка на посту министра ничего не позорит?

Удавиков

мда, политикум всё глупее и глупее