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Назван предполагаемый создатель биткоина

Источник:
РБК
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Авторы документального фильма Money Electric: The Bitcoin Mystery, вышедшего на телеканале HBO, назвали настоящим создателем биткоина разработчика по имени Питер Тодд.

Создатель самой популярной криптовалюты был известен в Сети под псевдонимом Сатоши Накамото. При этом у криптовалюты был открытый программный код, что предполагало участие в проекте любых сторонних разработчиков.

Тодд был одним из наиболее активных участников в первые годы существования биткоина. В 2010 году он якобы случайно продолжил публикацию Сатоши Накамото в обсуждении технических деталей биткоина на форуме BitcoinTalk с личного аккаунта.

После чего оба аккаунта не проявляли активность одинаковое количество времени. Затем именно Тодд внедрил функцию под названием replace by fee, которая обсуждалась в этой ветке форума. Создатели фильма также отмечают, что Тодд и Сатоши использовали британско-канадский стиль написания в английском языке.

Сам Тодд после выхода фильма опроверг причастность к созданию криптовалюты, написав на своей странице в сети X: «Я не Сатоши». Личность создателя биткоина пытаются раскрыть уже более десяти лет.

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Посетитель

Дык, поздно пить Боржоми. Надо и законы принимать и иностранцев в шею гнать)

Egorka72

"Чует кошка чью мясу съела..." - русская народная мудрость.

olegsbeglov

А наличие 18 летнего родственничка на посту министра ничего не позорит?

Удавиков

мда, политикум всё глупее и глупее