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Тейлор Свифт стала богатейшей женщиной‑музыкантом

Источник:
Sibnet.ru
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Тейлор Свифт
Фото: © @teylorswift

Американская звезда Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире по версии Forbes. Ее состояние оценивают в 1,6 миллиарда долларов.

Состояние Свифт за год увеличилось на 500 миллионов долларов и составило 1,6 миллиарда долларов. Forbes отмечает, что состояние ей принесли песни и гастрольный тур The Eras Tour.

На втором месте находится Рианна с состоянием 1,4 миллиарда долларов. Ее богатство в основном формируется за счет долей в компаниях Fenty Beauty и Savage X Fenty, а не за счет музыки.

В пятерку самых богатых женщин-музыкантов входят Мадонна (850 миллионов долларов), Бейонсе (760 миллионов долларов), Селин Дион (550 миллионов долларов).

Свифт находится на пятом месте рейтинга самых влиятельных женщин мира в 2023 году по версии Forbes. Журнал Time назвал ее человеком года — 2023. 34-летняя певица выпустила 11 студийных альбомов, 14-кратный лауреат премии «Грэмми», получила 40 статуэток American Music Awards; 39 Billboard Music Awards и 30 MTV Video Music Awards.

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Культгид #Шоу-бизнес #Музыка
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Топ комментариев

Посетитель

Дык, поздно пить Боржоми. Надо и законы принимать и иностранцев в шею гнать)

Egorka72

"Чует кошка чью мясу съела..." - русская народная мудрость.

olegsbeglov

А наличие 18 летнего родственничка на посту министра ничего не позорит?

Удавиков

мда, политикум всё глупее и глупее