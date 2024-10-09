Тейлор Свифт стала богатейшей женщиной‑музыкантом

Американская звезда Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире по версии Forbes. Ее состояние оценивают в 1,6 миллиарда долларов.

Состояние Свифт за год увеличилось на 500 миллионов долларов и составило 1,6 миллиарда долларов. Forbes отмечает, что состояние ей принесли песни и гастрольный тур The Eras Tour.

На втором месте находится Рианна с состоянием 1,4 миллиарда долларов. Ее богатство в основном формируется за счет долей в компаниях Fenty Beauty и Savage X Fenty, а не за счет музыки.

В пятерку самых богатых женщин-музыкантов входят Мадонна (850 миллионов долларов), Бейонсе (760 миллионов долларов), Селин Дион (550 миллионов долларов).

Свифт находится на пятом месте рейтинга самых влиятельных женщин мира в 2023 году по версии Forbes. Журнал Time назвал ее человеком года — 2023. 34-летняя певица выпустила 11 студийных альбомов, 14-кратный лауреат премии «Грэмми», получила 40 статуэток American Music Awards; 39 Billboard Music Awards и 30 MTV Video Music Awards.