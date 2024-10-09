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«Яндекс Маркет» запустил страховку на технику

Источник:
Sibnet.ru
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«Яндекс Маркет» запустил новый сервис страхования, сообщает пресс-служба маркетплейса. Покупатели, которые заказывают электронику и бытовую технику, теперь могут застраховать их.

Отмечается, что покупатели смогут в одном месте купить дорогую технику, например, смартфон или телевизор, и сразу же застраховать их от кражи, короткого замыкания, поломки, пожара и так далее.

Сейчас на «Яндекс Маркет» можно получить бесплатный полис от «АльфаСтрахование» для части товаров из категории «Электроника». В будущем компания планирует увеличить количество доступных страховых компаний и категорий товаров.

Оформить бесплатную страховку можно в карточке товара или в корзине при оплате заказа. Чтобы завершить процесс оформления, покупателю потребуется внести информацию о владельце полиса.

После этого клиенту выдается полис «АльфаСтрахование». После доставки товара страховка будет доступна в разделе «Мои заказы», ее можно скачать в электронном виде.

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Экономика #Торговля
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