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Харрис просила Зеленского найти себе преемника

Источник:
Sibnet.ru
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Вице-президент США Камала Харрис в феврале 2022 года просила украинского лидера Владимира Зеленского найти себе преемника. Об этом в своей книге «Война» написал американский журналист-расследователь Боб Вудворд.

На Мюнхенской конференции по безопасности Харрис убеждала Зеленского подготовить «план преемственности» на случай, если сам он «будет схвачен или убит», передает издание The Washington Post.

«Харрис зашла так далеко, что потребовала от него разработать план преемственности, гарантирующий стабильность, если Зеленского схватят», — пишет Вудворд в своей книге.

При этом Харрис за неделю до начала военных действий на Украине отказала Зеленскому в передаче оружия и введении санкций против России. Отмечается, что встреча политиков на Мюнхенской конференции задала тон их дальнейшим отношениям.

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Egorka72

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