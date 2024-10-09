Бронежилет для женщин создали в России, он имеет особый крой и увеличенную по длине переднюю панель, сообщил владелец компании по производству средств индивидуальной защиты «БронеЁж» Савва Бурлингас.

«В стандартных бронежилетах у женщин в силу анатомии передняя панель поднимается вверх и уменьшает площадь защиты живота. В современной войне, где подавляющая часть ранений осколочные, даже 1–2 сантиметра могут играть решающую роль», — рассказал Бурлингас «Известиям».

Женский бронежилет также имеет специальную конструкцию «крыльев» передней панели, которая делает плитник в районе груди полностью прилегающим к телу.

Комплект из жилета, противоосколочных пакетов и плит класса защиты БР-5 весит около 7,5 килограмма.

Предполагается, что бронежилеты будут пользоваться спросом у медицинских сестер, работающих в зоне боевых действий.