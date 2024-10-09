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Лавров вывел обсуждение квадроберов на международный уровень

Источник:
Sibnet.ru
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров задал вопрос о квадроберах главе МИД Армении Арарату Мирзояну на встрече в Кремле.

«У вас есть квадроберы? В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей... Наряжаются в собак и ходят, как животные», — поинтересовался Лавров во время неформальной беседы с Мирзояном.

Мирзоян ответил, что слышал о таком движении, однако незнаком с явлением. Посол Армении в России Гурген Арсенян добавил, что квадроберы в Европе определяют себя «как гендер».

Позже Лавров объяснил, почему спросил Мирзояна про квадроберов.

«Я только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются, когда мама ребенка на поводке ведет. Такая не очень понятная вещь. Я спросил, есть ли у вас в Армении квадроберы: оказалось, есть», — рассказал глава дипведомства в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — субкультура или спортивное увлечение детей и подростков 7-14 лет. В образе определенного зверя — в маске и с искусственным хвостом — дети выполняют акробатические трюки при помощи рук и ног.

5 октября депутат Госдумы Яна Лантратова заявила о разработке законопроекта, запрещающего «пропаганду деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства».

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