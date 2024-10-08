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Украина отменила ноябрьский «саммит мира»

Источник:
Sibnet.ru
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Второй «саммит мира» по Украине, провести который планировали в ноябре, не состоится. Об этом сообщила советник главы офиса президента Владимира Зеленского Дарья Заривная.

Она рассказала изданию «Телеграф», что подготовка к саммиту продолжается, однако сроки мероприятия пока остаются туманными. Их уточнят после завершения тематических конференций, последняя из которых пройдет 30–31 октября в Канаде.

Первый саммит мира, организованный Украиной, прошел в июне. Участники рассматривали только предложенный Киевом документ, что вызвало критику Москвы. При этом президент Владимир Зеленский заявил о готовности позвать на второй саммит российскую делегацию.

Власти Украины ранее рассчитывали провести второй саммит до выборов президента США, которые состоятся 5 ноября. Возможная победа республиканца Дональда Трампа может ослабить переговорные позиции Киева.

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Политика #Мир
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