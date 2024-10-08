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Мессенджер Discord заблокировали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Сервис Discord недоступен для пользователей из России с 8 октября, Роскомнадзор заблокировал его из-за нарушений требований законодательства страны.

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», — говорится в заявлении ведомства.

Роскомнадзор напомнил, что в адрес Discord было направлено множество требований удалить противоправную информацию, но платформа не выполнила их. Кроме того, в 2023 году суд назначил компании штраф в размере 6 миллионов рублей за неудаление противоправной информации, мессенджер проигнорировал судебное решение.

Discord — бесплатный мессенджер, позволяющий общаться в голосовых, текстовых и видеочатах. Изначально его создавали для геймеров, однако сейчас Discord используют в разных целях — например, для обучения и работы.

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