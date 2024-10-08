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Microsoft Word вместо сохранения начал удалять документы

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи офисного редактора Microsoft Word для Windows столкнулись с проблемой неожиданного удаления документов при сохранении.

Компания Microsoft признала наличие неприятной ошибки и порекомендовала пользователям проявлять особую осторожность при сохранении своих работ, соответствующее предупреждение опубликовано на странице технической поддержки.

Ошибка наблюдается при использовании Word из пакета Microsoft 365 версии 2409 сборки 18025.20104. Она возникает, когда пользователь вносит изменения в файл, пытается закрыть Word и соглашается на сохранение файла. После нажатия на кнопку файл удаляется.

Чтобы избежать инцидента, рекомендуется вручную сохранять документ перед выходом из Word. Тесты показали, что проблема возникает после сохранения при нажатии «крестика» для закрытия Word. При ручном сохранении перед закрытием она не воспроизводится.

Microsoft уже изучает ситуацию с удалением файлов и работает над ее исправлением. Пользователи пока могут вернуться к более ранней версии Word, «откатив» обновление через настройки операционной системы.

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