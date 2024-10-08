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Солнце выбросило гигантский протуберанец. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Выброс гигантского протуберанца в южном полушарии Солнца зафиксировали астрономы, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Размер выброса составил около полумиллиона километров. Ученые отметили, что в случае выброса в сторону Земли такие структуры становятся причиной наиболее сильных ударов по планете, вызывающих мощнейшие магнитные бури.

Протуберанец представляет собой «облако» плотного холодного газа, «парящего» над солнечной поверхностью на высоте в несколько тысяч километров. На поверхность он не падает, так как поддерживается снизу линиями магнитного поля.

Низкая температура протуберанцев приводит к тому, что на фоне яркой поверхности Солнца они выглядят темными структурами, хотя по земным меркам раскалены до нескольких тысяч градусов.

Астрономы предполагают, что огромный протуберанец был выведен из равновесия вспышкой класса X, которая наблюдалась 7 октября, после чего он вырвался в космос.

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Наука #Космос
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