Редчайший хищник вышел к людям впервые за столетие. ФОТО

Фотоловушка в США запечатлела редкого хищника, которого не видели больше столетия. Речь идет об ильке — кунице-рыболове.

Снимок был сделан в штате Пенсильвания фотографом-любителем, который установил камеру в лесу. Отмечается, что на территории штата это животное не видели с конца 1800-х годов, пишет Naked Science.

Куница-рыболов Фото: © PixCams

Куница-рыболов — крупное всеядное крупное млекопитающее. Вопреки названию, рыбой оно питается редко, зато активно охотится на кроликов, белок, мышей, землероек, птиц, кошек и даже дикобразов.

Ильки исчезли в Пенсильвании после многолетней массовой вырубки лесов и бесконтрольной охоты. Однако в начале 90-х годов прошлого века несколько куниц-рыболовов вновь завезли в леса штата.