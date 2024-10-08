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Редчайший хищник вышел к людям впервые за столетие. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фотоловушка в США запечатлела редкого хищника, которого не видели больше столетия. Речь идет об ильке — кунице-рыболове.

Снимок был сделан в штате Пенсильвания фотографом-любителем, который установил камеру в лесу. Отмечается, что на территории штата это животное не видели с конца 1800-х годов, пишет Naked Science.

Куница-рыболов
Куница-рыболов
Фото: © PixCams

Куница-рыболов — крупное всеядное крупное млекопитающее. Вопреки названию, рыбой оно питается редко, зато активно охотится на кроликов, белок, мышей, землероек, птиц, кошек и даже дикобразов.

Ильки исчезли в Пенсильвании после многолетней массовой вырубки лесов и бесконтрольной охоты. Однако в начале 90-х годов прошлого века несколько куниц-рыболовов вновь завезли в леса штата.

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Жизнь #Звери
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