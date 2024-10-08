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Метеорный поток «прольется» над Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Звездопад Дракониды достигнет пика активности вечером 8 октября, сообщает пресс-служба московского планетария.

«В 2024 году Дракониды достигнут пика активности 8 октября 2024 года около 16.00 по московскому времени, поэтому наилучшие проявления звездопада рекомендуется наблюдать после наступления сумерек 8 октября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году сложились благоприятные условия для наблюдения Драконид, поскольку Луна приблизительно через час после захода Солнца скроется за горизонтом и не помешает наблюдению метеоров.

Согласно прогнозам, ожидается от пяти до 15 метеоров в час. При этом нередко при наблюдении потока бывают экстремальные всплески — до 100-400 метеоров в час. В 1998 году кратковременная вспышка активности достигала 700 метеоров в час.

Дракониды — это периодический поток, действующий ежегодно в начале октября. Название происходит от созвездия Дракон, где находится радиант потока — так называется мнимая точка на небосводе, откуда вылетают метеоры.

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