Wildberries запустил бесплатную грузовую доставку по России

Маркетплейс Wildberries запустил бесплатную доставку крупногабаритных товаров до дверей покупателей, сообщает пресс-служба площадки.

Доставка доступна для бытовой техники, мебели, стройматериалов, сантехники и товаров для дачи. Зона доставки охватит к концу 2025 года всю территорию России и стран присутствия компании в СНГ.

«До конца года намерены не только сделать заказы крупногабаритных товаров доступным во всех крупных городах России, но и привлечь к сотрудничеству продавцов из стран СНГ. В ближайших планах — Армения, Казахстан и Белоруссия», — пояснил представитель Wildberries Евгений Булдыгин.

Сейчас доставка на дом с подъемом заказа прямо в квартиру действует в 24 регионах и порядка 400 населенных пунктах. Возможность бесплатной доставки крупногабаритных товаров клиентам предлагают более 3 тысяч продавцов на Wildberries.