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Wildberries запустил бесплатную грузовую доставку по России

Источник:
Sibnet.ru
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Маркетплейс Wildberries запустил бесплатную доставку крупногабаритных товаров до дверей покупателей, сообщает пресс-служба площадки.

Доставка доступна для бытовой техники, мебели, стройматериалов, сантехники и товаров для дачи. Зона доставки охватит к концу 2025 года всю территорию России и стран присутствия компании в СНГ.

«До конца года намерены не только сделать заказы крупногабаритных товаров доступным во всех крупных городах России, но и привлечь к сотрудничеству продавцов из стран СНГ. В ближайших планах — Армения, Казахстан и Белоруссия», — пояснил представитель Wildberries Евгений Булдыгин.

Сейчас доставка на дом с подъемом заказа прямо в квартиру действует в 24 регионах и порядка 400 населенных пунктах. Возможность бесплатной доставки крупногабаритных товаров клиентам предлагают более 3 тысяч продавцов на Wildberries.

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Экономика #Торговля
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Топ комментариев

anubis77

Так про вас и написано. Хватит уже мимикрировать

Tanatholog

То есть задать вопрос:"А зачем нам платить за гвозди китайцам, если мы можем построить свой завод и обеспечить...

Uynachalnica

Вон под статьей, о четверке производителей мяса, там Мишустин мантры читает, что все показатели по основным...

nicollaich

Немцы зуб давали, что их бронированная продукция бессмертна.Каг жы таг???