Хакеры обрушили сайты российских судов

Официальные сайты и почтовые ящики российских судов общей юрисдикции, а также сервис ГАС «Правосудие» временно недоступны. Ответственность за сбои в работе взяли на себя хакеры из группировки BO Team.

Согласно данным сервисов Downdetector и Downradar, пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к сайту sudrf.ru (ГАС «Правосудие») вечером 6 октября. В настоящее время сбои в работе сайтов судов наблюдаются во всех российских регионах.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров предположил в интервью «Газете.Ru», что инфраструктура ГАС «Правосудие» могла быть поражена вирусом-шифровальщиком, который удалил все данные с серверов.

По его словам, на использование подобного типа вредоносного программного обеспечения указывает длительный период недоступности сервиса — последствия DDoS-атаки обычно устраняются быстрее.

«Судя по тому, что сайты судебных систем все еще не восстановились, злоумышленникам удалось добраться и до бэкапов — без них сервисы не смогут быстро восстановить работу», — отметил эксперт.