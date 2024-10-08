Лукашенко размялся с топором перед встречей с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко размялся рубкой дров перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Разминка перед официальной повесткой! Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве», — говорится в публикации с фотографией разрубленных березовых поленьев.

Лукашенко наколол дров перед встречей с Путиным Фото : © t.me/pul_1

Лукашенко 7 октября прилетел в Москву, где проходит саммит с участием глав стран — участников Содружества независимых государств. Ожидается, что 9 октября Путин в торжественной обстановке вручит белорусскому президенту орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Президент Белоруссии получит высшую российскую награду за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства, укрепление дружбы братских народов и личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства.