Листание ленты в телефоне — один из видов психологической помощи, но у него есть негативный подвид — думскроллинг, объяснила нейропсихолог Анастасия Черкасова.

Черкасова в выпуске шоу «А почему?» рассказала, что телефон уже встроился в границы телесности человека, и у него сформировалась психологическая зависимость от взаимодействия с гаджетом в целом и от листания ленты в частности.

«Другой причиной бесконечного листания ленты является то, что она может быть таким вместилищем наших дискомфортных чувств и переживаний. Мы пролистываем эту ленту и снимаем с себя тревогу и стресс. Это психологическая помощь, подспорье себе в стрессовых ситуациях. Но оно кратковременное», — объяснила нейропсихолог.

Феномен, когда листают ленту исключительно с негативными новостями, называется дкмскроллинг. Человек, попадая в ситуацию неопределенности, когда на него сбрасывается много информации, пытается в ней разобраться.

Но на самом деле это иллюзия контроля и это нагнетает его тревогу, предупредила специалист. Черкасова рекомендовала отслеживать потребляемый контент и делать листание ленты осознанным.

Как бороться с думскроллингом

1) Ограничить время на новости. Можно запланировать 10-15 минут в день и читать по таймеру.

2) Сократить количество источников информации. Обычно они дублируют друг друга, а постоянное потребление негатива приводит к катастрофизации. Это распространенное когнитивное искажение, суть которого — в склонности ожидать худшего, преувеличивать как вероятность негативного исхода, так и свою неспособность с ним справиться.

3) Поглощать позитивную информацию. Например, посмотреть ролики с котиками или мемы.

4) Если рука машинально потянулась к телефону, нужно постараться переключиться на что-то другое.