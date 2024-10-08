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Россиянам предложили сдать мелочь

Источник:
Sibnet.ru
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Акция под названием «Монетная неделя» продлится в России по 20 октября, в ее рамках россияне могут обменять мелочь на бумажные деньги или положить на банковский счет, сообщает пресс-служба Центробанка.

Сдать монеты и получить банкноты можно не только в банках, но и в сетевых магазинах, среди них «Монетка», «Чижик», «Ашан». Зачисление мелочи на счет доступно только в отделении банка. В акции принимают участие более 3,5 тысячи торговых точек и 4 тысячи банковских подразделений.

При обращении в банк лучше иметь при себе паспорт, в магазине документы не потребуются. Обменять монеты на банкноты можно в любом банке, зачислить на счет — в том банке, где он открыт.

Сдать можно любые монеты Банка России, выпущенные с 1997 года и находящиеся в обращении в настоящее время. Россиянам советуют заранее рассортировать монеты по номиналу, чтобы потратить меньше времени на обмен.

Аналогичная акция проходила в мае — тогда за неделю россияне сдали более 31 миллиона монет на общую сумму 135 миллионов рублей.

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