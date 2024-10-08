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Что делать, если банкомат «съел» купюры и не зачислил их на счет

Источник:
Sibnet.ru
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Банкомат при внесении денег «съел» купюры, но не зачислил их на счет. Паниковать не стоит. В подавляющем большинстве случаев средства можно вернуть. 

Первым делом необходимо максимально подробно зафиксировать все детали, в том числе, сделав фото на смартфон. Эта информация потом пригодиться в дальнейшем при разъяснении ситуации с банком:

  • номер банкомата и адрес, где он расположен;
  • сумму внесенных и удержанных банкоматом средств;
  • точное время выполнения операции;
  • наличие у банкомата камер видеонаблюдения, запись с которых может подтвердить внесение средств.

Затем следует, как можно быстрее обратиться в банк. Сразу же, не отходя от банкомата, нужно позвонить в службу поддержки. Сотрудник службы расскажет об алгоритме дальнейших действий.

Скорее всего, потребуется подать письменное заявление в отделение банка. Там его должны принять и зарегистрировать. Далее будет проведена проверка. Банковские сотрудники проверят банкомат, изучат данные об операциях, просмотрят записи с камер.

Максимальный срок проведения проверки — 45 дней. Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев банки оперативно возвращают «съеденные» банкоматами деньги. В крайнем случае можно обратиться в суд, но до этого доходит очень редко.

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anubis77

Так про вас и написано. Хватит уже мимикрировать

Tanatholog

То есть задать вопрос:"А зачем нам платить за гвозди китайцам, если мы можем построить свой завод и обеспечить...

Uynachalnica

Вон под статьей, о четверке производителей мяса, там Мишустин мантры читает, что все показатели по основным...

nicollaich

Немцы зуб давали, что их бронированная продукция бессмертна.Каг жы таг???