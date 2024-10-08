Что делать, если банкомат «съел» купюры и не зачислил их на счет

Банкомат при внесении денег «съел» купюры, но не зачислил их на счет. Паниковать не стоит. В подавляющем большинстве случаев средства можно вернуть.

Первым делом необходимо максимально подробно зафиксировать все детали, в том числе, сделав фото на смартфон. Эта информация потом пригодиться в дальнейшем при разъяснении ситуации с банком:

номер банкомата и адрес, где он расположен;

сумму внесенных и удержанных банкоматом средств;

точное время выполнения операции;

наличие у банкомата камер видеонаблюдения, запись с которых может подтвердить внесение средств.

Затем следует, как можно быстрее обратиться в банк. Сразу же, не отходя от банкомата, нужно позвонить в службу поддержки. Сотрудник службы расскажет об алгоритме дальнейших действий.

Скорее всего, потребуется подать письменное заявление в отделение банка. Там его должны принять и зарегистрировать. Далее будет проведена проверка. Банковские сотрудники проверят банкомат, изучат данные об операциях, просмотрят записи с камер.

Максимальный срок проведения проверки — 45 дней. Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев банки оперативно возвращают «съеденные» банкоматами деньги. В крайнем случае можно обратиться в суд, но до этого доходит очень редко.