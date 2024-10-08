Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2024 год стали Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за работы в области машинного обучения, сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Американец Хопфилд создал «ассоциативную память», которая может сохранять и реконструировать изображения и другие типы паттернов в данных. Канадец Хинтон изобрел метод, который позволяет автономно находить свойства в данных.

Работы ученых впоследствии были использованы для создания нейросети, позволяющей распознавать характерные элементы в данных определенного типа. Такая сеть обучается с помощью подачи ей примеров.

Размер Нобелевской премии в 2024 году составляет 11 миллионов шведских крон — это примерно миллион евро. Денежная часть премии будет разделена поровну между победителями. Награждение ученых состоится 10 декабря в Стокгольме.