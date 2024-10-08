НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Источник:
Sibnet.ru
336 0

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2024 год стали Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за работы в области машинного обучения, сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Американец Хопфилд создал «ассоциативную память», которая может сохранять и реконструировать изображения и другие типы паттернов в данных. Канадец Хинтон изобрел метод, который позволяет автономно находить свойства в данных.

Работы ученых впоследствии были использованы для создания нейросети, позволяющей распознавать характерные элементы в данных определенного типа. Такая сеть обучается с помощью подачи ей примеров.

Размер Нобелевской премии в 2024 году составляет 11 миллионов шведских крон — это примерно миллион евро. Денежная часть премии будет разделена поровну между победителями. Награждение ученых состоится 10 декабря в Стокгольме.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Живых микробов нашли в камне возрастом 2 млрд лет
Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие микроРНК
Назван суперполезный заменитель сахара
Белый шум оказался «удобрением» для растений
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин присвоил племяннице генеральский чин
Зеленский объяснил сдачу Угледара
Минобороны рассказало о панике в рядах защитников Угледара
Ракета «Искандер» уничтожила 12 бронемашин ВСУ. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Картина дня
Лукашенко размялся с топором перед встречей с Путиным
Харрис не станет встречаться с Путиным без Зеленского
Хакеры обрушили сайты российских судов
Систему выдачи льготных ипотек изменят
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
49
Ракета «Искандер» уничтожила 12 бронемашин ВСУ. ВИДЕО
32
Зеленский объяснил сдачу Угледара
29
Ким Чен Ын и спецназ. ФОТО
20
Путин проведет день рождения в работе
20
Путина поздравили с днем рождения в Киеве