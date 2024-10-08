Систему выдачи льготных ипотек изменят

Оператор ипотечных госпрограмм «ДОМ.РФ» и Минфин прорабатывают возможные изменения в механизме распределения лимитов по льготным жилищным кредитам, сообщила управляющий директор корпорации Светлана Некрасова.

Сейчас квоты на льготные ипотечные программы определяются решением правительства и распределяются между банками. С 2025 года механизм перераспределения лимитов между банками будет видоизменен.

По действующим правилам банки могут подать заявку на перераспределение, если их лимиты исчерпаны. В такие моменты создается ажиотажный спрос на госпрограммы от граждан, желающих получить кредит у конкретной организации.

При этом сами лимиты госпрограмм распределены между банками неравномерно. Нередко у крупнейших игроков рынка они за короткий срок исчерпывались более чем на 90%, тогда как у небольших организаций сохранялся значительный лимит.

По данным «ДОМ.РФ», текущая общая квота по семейной ипотеке составляет 5,9 триллиона рублей, по IT-ипотеке — 750 миллиардов рублей, по дальневосточной и арктической — 1,4 триллиона рублей.

На конец сентября лимит по семейной ипотеке был израсходован на 82,6%, по IT-ипотеке — на 85,8%, по арктической и дальневосточной — на 36,9%.