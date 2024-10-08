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Как избавиться от скрипа дверок шкафа

Источник:
Sibnet.ru
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Дверки практически любого шкафа со временем начинают скрипеть, и этот звук раздражает. Проблему можно решить подручными средствами.

Во-первых, нужно найти причину скрипа. Их две — неправильно установленная (перекосившаяся со временем) фурнитура и высохшая смазка. Довольно часто они одновременно являются источником проблемы.

В первом случае петли следует отрегулировать так, чтобы дверка стояла ровно, легко открывалась и закрывалась. Затем нужно аккуратно затянуть шурупы. Случается, что отверстия под них износились. В таком случае поможет спичка, смазанная клеем ПВА. Вставленная в отверстие она позволит надежно зафиксировать шурупы.

Во-втором случае необходимо будет нанести на трущиеся элементы фурнитуры смазку. Тут идеально подойдет специальный спрей с жидкостью WD-40. Можно также использовать любые масляные смазки, вазелин, парафин, подсолнечное масло.

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