Муцениеце пожаловалась на жестокие манипуляции Прилучного

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что их с Павлом Прилучным сын Тимофей не хочет возвращаться домой после общения с отцом.

Муцениеце написала в телеграм-канале, что Тимофей не общается с ней и сестрой Мией уже с августа и просит оставить его в покое. Она уверена, что бывший муж специально настраивает ребенка против мамы и сестры, пока тот живет у него.

«Я знаю, какая подвижная психика у Тимофея, и я не буду никогда этим пользоваться, даже если надо будет проиграть суд! Как думаете, пожалела ли я, что когда-то подала на законные алименты? Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией», — написала она.

Муцениеце и Прилучный развелись в 2020 году, в браке у пары родились два ребенка: Тимофею сейчас 11 лет, а Мии — семь лет. Все годы после развода пара враждует из-за того, с кем должны находиться дети и сколько Прилучный должен платить на их содержание.