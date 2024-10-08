Почти половина россиян отказалась от алкоголя

Доля непьющих россиян за 20 лет выросла вдвое и достигла 48%, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В 2004 году трезвость сознательно выбирали только 27% опрошенных.

Слом советской, или «водочной, модели потребления спиртных напитков начаслся уже в начале 2000-х годов. Жители России переходят к «южному» типу употребления алкоголя, то есть стали чаще выбирать некрепкие алкогольные напитки, говорят данные ВЦИОМ.

Опрос показал, что самым популярным алкогольным напитком в России стало вино — его выбрали 19% опрошенных. На втором и третьем местах находятся пиво и водка с 18 и 11%.

Отмечается, что большинство опрошенных россиян считают «мужскими» напитками пиво, водку, виски и коньяк, а «женскими» — только вино. Отмечается, что вино чаще пьют люди с высшим образованием и хорошим достатком.

Опрос граждан об отношении к алкоголю был произведен 27 сентября. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.