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Почти половина россиян отказалась от алкоголя

Источник:
Sibnet.ru
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Доля непьющих россиян за 20 лет выросла вдвое и достигла 48%, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В 2004 году трезвость сознательно выбирали только 27% опрошенных. 

Слом советской, или «водочной, модели потребления спиртных напитков начаслся уже в начале 2000-х годов. Жители России переходят к «южному» типу употребления алкоголя, то есть стали чаще выбирать некрепкие алкогольные напитки, говорят данные ВЦИОМ.

Опрос показал, что самым популярным алкогольным напитком в России стало вино — его выбрали 19% опрошенных. На втором и третьем местах находятся пиво и водка с 18 и 11%.

Отмечается, что большинство опрошенных россиян считают «мужскими» напитками пиво, водку, виски и коньяк, а «женскими» — только вино. Отмечается, что вино чаще пьют люди с высшим образованием и хорошим достатком.

Опрос граждан об отношении к алкоголю был произведен 27 сентября. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.

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