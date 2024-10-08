Самолет «Партизан» отработал переход в режим беспилотника

Летательный аппарат «Партизан», создаваемый в Новосибирске, отработал переход к выполнению полетов в беспилотном режиме, сообщила пресс-служба СибНИА имени С.А. Чаплыгина.

Проведены отработка перехода из ручного режима в беспилотный, отработка системы автоматического управления в составе демонстратора, а также испытания по взаимодействию наземного пункта управления и системы автоматического управления.

«После мы начнем обучать самолет беспилотному режиму, система должна запомнить и проверить алгоритмы полета, поэтому учебные полеты пройдут под контролем летчика-испытателя. В следующем году мы приступим к отработке беспилотных режимов полета "Партизана"», — прокомментировал директор СибНИА Владимир Барсук.

Летательный аппарат «Партизан» создают на базе Ан-2. Воздушное судно сможет перевозить грузы массой до 1 тонны на расстояния до 1 тысячи километров. Оно будет взлетать с неподготовленной площадки габаритами 50 на 50 метров и садится на нее в пилотируемом, так и беспилотном режиме.

Первый полет беспилотника состоялся в феврале 2024 года. Сейчас собраны два экземпляра демонстратора.