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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Харрис не станет встречаться с Путиным без Зеленского

Источник:
РИА Новости
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Кандидат на пост президента США Камала Харрис заявила, что не готова к двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным по Украине без участия Украины.

«Двусторонне без Украины? Нет», — приводит РИА Новости слова Харрис, сказанные ей в интервью телеканалу CBS News в ответ на вопрос о готовности к двусторонней встрече с Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

Харрис также сказала, что вопрос о возможном членстве Украины в НАТО будут решаться, «если и когда» для этого придет время.

Соперник Харрис, кандидат от республиканцев Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал действующую президентскую администрацию в отказе от переговоров с Россией по разрешению украинского кризиса.

Трамп не раз заявлял о готовности к встрече с Владимиром Путиным и уверял в своей способности завершить конфликт еще до потенциальной инаугурации.

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Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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