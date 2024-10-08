Харрис не станет встречаться с Путиным без Зеленского

Кандидат на пост президента США Камала Харрис заявила, что
не готова к двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным по
Украине без участия Украины.
«Двусторонне без Украины? Нет», — приводит РИА Новости слова
Харрис, сказанные ей в интервью телеканалу CBS News в ответ на вопрос о
готовности к двусторонней встрече с Путиным по урегулированию конфликта на
Украине.
Харрис также сказала, что вопрос о возможном членстве
Украины в НАТО будут решаться, «если и когда» для этого придет время.
Соперник Харрис, кандидат от республиканцев Дональд Трамп, в
свою очередь, неоднократно критиковал действующую президентскую администрацию в
отказе от переговоров с Россией по разрешению украинского кризиса.
Трамп не раз заявлял о готовности к встрече с Владимиром
Путиным и уверял в своей способности завершить конфликт еще до потенциальной
инаугурации.