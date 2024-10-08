Войска получили БМД‑4М и БМП‑3 с дополнительной защитой

«Курганмашзавод» поставил в войска партию боевых машин
десанта БМД-4М и боевых машин пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты,
сообщила пресс-служба Ростеха.
«Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации
"Ростех" поставил государственному заказчику новую партию военной
техники. Это боевые машины десанта БМД-4М, а также боевые машины пехоты БМП-3 с
комплектами дополнительной защиты. Техника изготовлена на
"Курганмашзаводе"», — сказано в сообщении.
В Ростехе отметили, что дополнительная защита включает в
себя комплекты для усиления бронирования и решетчатые экраны. Машины также
оборудованы «Накидками» — комплектами снижения заметности в тепловом и
радиолокационном спектре из негорючего материала.
«Это повышает выживаемость техники в боевых условиях», — подчеркнули
в госкорпорации.