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Войска получили БМД‑4М и БМП‑3 с дополнительной защитой

Источник:
Sibnet.ru
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«Курганмашзавод» поставил в войска партию боевых машин десанта БМД-4М и боевых машин пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты, сообщила пресс-служба Ростеха.

«Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил государственному заказчику новую партию военной техники. Это боевые машины десанта БМД-4М, а также боевые машины пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты. Техника изготовлена на "Курганмашзаводе"», — сказано в сообщении.

В Ростехе отметили, что дополнительная защита включает в себя комплекты для усиления бронирования и решетчатые экраны. Машины также оборудованы «Накидками» — комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре из негорючего материала.

«Это повышает выживаемость техники в боевых условиях», — подчеркнули в госкорпорации.


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anubis77

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