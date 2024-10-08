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Наказывать родителей выпивающих детей предложили в Госдуме

Источник:
РИА Новости
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Депутат Государственной думы Султан Хамзаев призвал ввести административное наказание для родителей, чьи несовершеннолетние дети были замечены за употреблением алкогольных напитков.

«Мы неоднократно сталкиваемся со случаями, когда именно отсутствие родительского контроля приводит к тому, что дети потребляют алкоголь», — сказал депутат РИА Новости.

Вместо родителей, по мнению Хамзаева, ответственность может также понести законный представитель ребенка.

Сейчас родители не могут быть наказаны за употребление алкоголя их детьми, кроме случаев, когда доказано вовлечение ими детей к употреблению спиртных напитков.

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