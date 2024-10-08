Кадыров раскритиковал «инквизицию» в отношении мигрантов

Некоторые законодательные инициативы по ужесточению
миграционной политики в России, «мягко говоря, разочаровывают», заявил глава
Чечни Рамзан Кадыров.
«Такое чувство, что кто-то целенаправленно сталкивает Россию
с соседними братскими регионами. Миграционную политику если и менять, то не
таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных,
кто под руку попадется. Задерживают без каких-либо церемоний, причем в
последнее время мероприятия эти проводятся очень жестко», — написал Кадыров в своем
в телеграм-канале.
По его мнению, массовое выдворение иностранцев не решит
проблему. Нынешняя ситуация сложилась из-за «безалаберности» ответственных за
это должностных лиц, которые вопреки своим обязанностям почти не контролировали
ситуацию, отметил глава Чечни.
«Нужно устранить причины, а не заниматься их последствиями.
Поэтому призываю оставить эти средневековые подходы и заняться точечным
решением вопроса. Главное — понимать, что есть нарушители закона среди
мигрантов, а есть и законопослушные. Последних, к слову, намного больше», — обратил
внимание Кадыров.