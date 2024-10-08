НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров раскритиковал «инквизицию» в отношении мигрантов

Источник:
Sibnet.ru
445 3

Некоторые законодательные инициативы по ужесточению миграционной политики в России, «мягко говоря, разочаровывают», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Такое чувство, что кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами. Миграционную политику если и менять, то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. Задерживают без каких-либо церемоний, причем в последнее время мероприятия эти проводятся очень жестко», — написал Кадыров в своем в телеграм-канале.

По его мнению, массовое выдворение иностранцев не решит проблему. Нынешняя ситуация сложилась из-за «безалаберности» ответственных за это должностных лиц, которые вопреки своим обязанностям почти не контролировали ситуацию, отметил глава Чечни.

«Нужно устранить причины, а не заниматься их последствиями. Поэтому призываю оставить эти средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса. Главное — понимать, что есть нарушители закона среди мигрантов, а есть и законопослушные. Последних, к слову, намного больше», — обратил внимание Кадыров.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Путина поздравили с днем рождения в Киеве
Неформальный Путин: что любит президент России
Путин проведет день рождения в работе
Адама Кадырова внесли в Книгу рекордов России
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин присвоил племяннице генеральский чин
Зеленский объяснил сдачу Угледара
Минобороны рассказало о панике в рядах защитников Угледара
Ракета «Искандер» уничтожила 12 бронемашин ВСУ. ВИДЕО
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
49
Ракета «Искандер» уничтожила 12 бронемашин ВСУ. ВИДЕО
32
Зеленский объяснил сдачу Угледара
29
Ким Чен Ын и спецназ. ФОТО
20
Путин проведет день рождения в работе
19
Посол России сообщил об угрозах расправой в США