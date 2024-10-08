Кадыров раскритиковал «инквизицию» в отношении мигрантов

Некоторые законодательные инициативы по ужесточению миграционной политики в России, «мягко говоря, разочаровывают», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Такое чувство, что кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами. Миграционную политику если и менять, то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. Задерживают без каких-либо церемоний, причем в последнее время мероприятия эти проводятся очень жестко», — написал Кадыров в своем в телеграм-канале.

По его мнению, массовое выдворение иностранцев не решит проблему. Нынешняя ситуация сложилась из-за «безалаберности» ответственных за это должностных лиц, которые вопреки своим обязанностям почти не контролировали ситуацию, отметил глава Чечни.

«Нужно устранить причины, а не заниматься их последствиями. Поэтому призываю оставить эти средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса. Главное — понимать, что есть нарушители закона среди мигрантов, а есть и законопослушные. Последних, к слову, намного больше», — обратил внимание Кадыров.