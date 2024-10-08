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Фицо заявил, что Европу вразумит только удар по Брюсселю

Источник:
РБК
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Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в Европе сложилась «порочная мода» разжигать войну, на это выделяется материальная помощь, звучат бурные аплодисменты и одобрительные возгласы.

«И внезапно мы слышим, как некоторые члены Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, ракетах дальнего радиуса действия. Ну образно говоря. Возможно, одна такая ракета могла бы разрушить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем на самом деле говорят», — цитирует РБК Фицо.

Политик произнес речь у мемориала чехословацкой армии на Дукле, он посвящен совместной Карпатско-Дуклинской наступательной операции советских и чехословацких войск за Дукельским перевалом, ее провели в этой местности осенью 1944 года.

«Мы должны попросить всех, ради Бога, давайте прекратим это взаимное убийство славян, потому что через эту долину смерти проходили украинцы, русские, белорусы и другие народы бывшего Советского Союза, и это были словаки и чехи, которые помогали, чем могли. Мы благодарим всех, желаем им, особенно на Украине, скорейшего мира и спокойствия», — сказал Фицо.

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