Путина поздравили с днем рождения в Киеве

Поздравления с днем рождения в адрес президента России Владимира Путина появились в ночь на 7 октября в Киеве. Соответствующие кадры опубликовал полковник Народной милиции ДНР в отставке Эдуард Басурин.

Из снимков следует, что на фасады как минимум трех зданий в центре столицы Украины сразу после полуночи проецировали надпись «С днем рождения, Владимир Владимирович!». Басурин уточнил, что за акцией стояло «украинское сопротивление».

Надпись на отеле «Украина» с поздравлением Путину Фото : © t.me/basurin_e

Поздравление проецировали на бизнес-центр «Арена Сити» и на дом №25 по улице Крещатик. На еще одном кадре видна надпись на отеле «Украина» на Институтской улице.

По словам Басурина, украинские «партизаны» также расклеили более тысячи листовок с надписью «Путин придет — порядок наведет» в двух районах Киева, а также в Сумах и Харькове. Они оказались на зданиях военкоматов и общественном транспорте.