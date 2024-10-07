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Путина поздравили с днем рождения в Киеве

Источник:
Sibnet.ru
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Поздравления с днем рождения в адрес президента России Владимира Путина появились в ночь на 7 октября в Киеве. Соответствующие кадры опубликовал полковник Народной милиции ДНР в отставке Эдуард Басурин.

Из снимков следует, что на фасады как минимум трех зданий в центре столицы Украины сразу после полуночи проецировали надпись «С днем рождения, Владимир Владимирович!». Басурин уточнил, что за акцией стояло «украинское сопротивление».

Надпись на отеле «Украина» с поздравлением Путину
Надпись на отеле «Украина» с поздравлением Путину
Фото: © t.me/basurin_e

Поздравление проецировали на бизнес-центр «Арена Сити» и на дом №25 по улице Крещатик. На еще одном кадре видна надпись на отеле «Украина» на Институтской улице.

По словам Басурина, украинские «партизаны» также расклеили более тысячи листовок с надписью «Путин придет — порядок наведет» в двух районах Киева, а также в Сумах и Харькове. Они оказались на зданиях военкоматов и общественном транспорте.

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Политика #Мир #Россия
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anubis77

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mosquito__2010

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nicollaich

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Uynachalnica

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