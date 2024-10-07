Сборная Таджикистана отказалась проводить матч с Россией

Федерация футбола Таджикистана ответила отказом на предложение Российского футбольного союза провести товарищеский матч в ноябре.

«Мы планировали исключительно домашние матчи, а российская сторона предлагала провести игры на территории РФ. Произошла несостыковка по планам», — уточнил представитель организации.

Ближайший сбор команды России пройдет с 7 по 15 октября, РФС пока не объявил соперников для национальной команды. Сбор пройдет даже в том случае, если организация не найдет соперников для подопечных Валерия Карпина.

Федерация футбола Пакистана ранее уведомила РФС о невозможности сыграть матч в октябре, сославшись на «отсутствие согласования» с правительством. От проведения матча также отказалась команда Танзании.